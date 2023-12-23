Поддержанный Mercedes-Maybach стартап показал прототип капсулы для околокосмических полётов на воздушном шаре

Почти 200 лет назад Аллан Эдгар По написал рассказ о полёте на Луну на воздушном шаре. Сегодня у нас есть проверенные способы сделать это иначе. Но воздушные шары продолжают находить применения в науке и развлечениях. NASA поднимает на шарах телескопы и метеоприборы, а мода на космический туризм заставляет искать в них альтернативу полётам на ракете. Источник изображений: Space Perspective

Источник: 3dnews.ru