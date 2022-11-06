Подготовлен дистрибутив Static Linux, оформленный в виде образа для UEFI

Подготовлен новый дистрибутив Static Linux, основанный на Alpine Linux, musl libc и BusyBox, и примечательный поставкой в виде образа, работающего из оперативной памяти и загружаемого напрямую из UEFI. В образ входят оконный менеджер JWM, Firefox, Transmission, утилиты для восстановления данных ddrescue, testdisk, photorec. На данный момент статически собрано 210 пакетов, но в будущем их число планируют увеличить.

Ядро и корневая файловая система упакованы в единый файл для запуска на системах с загрузкой через UEFI (Secure Boot не поддерживается). Для установки достаточно загрузить файл bootx64.efi (222 МБ) и разместить его на отформатированный в FAT32 диск в директории X:/efi/boot/bootx64.efi. Дополнительно подготовлена версия с графическим окружением на базе Wayland (156 МБ), в которой задействованы ядро Linux 6.0.3, labwc, yambar, weston-terminal, mpv, обеспечена работа libinput без udev.



Источник: opennet.ru