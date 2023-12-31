Подготовлена редакция дистрибутива MX Linux для плат Raspberry Pi

Представлен новый вариант легковесного дистрибутива MX Linux, сформированный для плат Raspberry Pi. Сборка протестирована на платах Raspberry Pi 4, 400 и 5. Для установки требуется 16 ГБ свободного пространства на карте памяти или загрузка с USB-накопителя. Размер сжатого системного образа 2.2 ГБ.

Дистрибутив комбинирует компоненты дистрибутивов Raspberry PI OS и MX Linux, включает инструментарий MX Tools и предоставляет возможность доступа к репозиториям MX Linux. Пользовательское окружение базируется на Xfce. В дистрибутиве MX Linux используется система инициализации sysVinit и собственные инструменты для настройки и развёртывания системы. В отличие от сборки MX Linux для систем x86 в редакции для Raspberry Pi по умолчанию предлагается браузер Chromium вместо Firefox, отсутствует live-режим и после первой загрузки запускается интерфейс для настройки системы.



Источник: opennet.ru