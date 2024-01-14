Подводный интернет-кабель Humboldt впервые напрямую свяжет Южную Америку и Австралию

В компании Google заявили о прокладке первого в мире подводного интернет-кабеля, призванного связать Южную Америку с Австралией и пересекающего Азиатско-Тихоокеанский регион. Как сообщает The Register, проект будет выполнен совместно с чилийским государственным инфраструктурным фондом Desarrollo Pais и Управлением почт и телекоммуникаций Французской Полинезии (OPT), IT-гигант присоединился к уже сформированному консорциуму. Уже имеются подводные кабели, пересекающие по дну Тихий океан и связывающие Азию и Северную Америку. В частности, речь идёт о проекте Southern Cross Next, прокладываются и другие «цифровые маршруты», например — Hawaiki Nui. Наконец, Curie связывает Калифорнию с Чили. Новая магистраль Humboldt протяжённостью 14 800 км, протянется от Чили до Австралии с «остановкой» во Французской Полинезии.

Источник: 3dnews.ru