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Поэтический этюд и боевой медведь в свежем трейлере ролевого ММО-экшена Soulframe от Digital Extremes

Разработчики из канадской студии Digital Extremes выпустили обзорный трейлер своего ролевого ММО-экшена Soulframe. В свежем ролике авторы раскрывают некоторые детали мира и показывают в действии боевую систему. Источник изображения: Digital Extremes
Источник: 3dnews.ru

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