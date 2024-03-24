Поэтический этюд и боевой медведь в свежем трейлере ролевого ММО-экшена Soulframe от Digital Extremes

Разработчики из канадской студии Digital Extremes выпустили обзорный трейлер своего ролевого ММО-экшена Soulframe. В свежем ролике авторы раскрывают некоторые детали мира и показывают в действии боевую систему. Источник изображения: Digital Extremes

Источник: 3dnews.ru