Поговорить с машинами: Nokia представила ИИ-помощника MX Workmate для промышленных работников

Компания Nokia анонсировала специализированный набор инструментов MX Workmate, который позволяет работникам промышленных предприятий «общаться» с машинами. В основу решения положены технологии генеративного ИИ и большая языковая модель (LLM). Отмечается, что организации по всему миру сталкиваются с нехваткой квалифицированной рабочей силы. Исследование, проведённое консалтинговой фирмой Korn Ferry, говорит о том, что к 2030 году дефицит технических специалистов в глобальном масштабе может достичь 85 млн человек. Это эквивалентно $8,5 трлн потенциальных потерянных доходов. Внедрение ИИ-инструментов может частично облегчить кадровую проблему.

Источник: 3dnews.ru