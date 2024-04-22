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Похоже, Konami и Bloober Team изменили внешность главного героя ремейка Silent Hill 2 под давлением игроков — фанаты наконец довольны

На анонсе ремейка Silent Hill 2 от Bloober Team фанаты раскритиковали внешность главного героя — некоторым он показался чересчур старым. Разработчики даже защищали своё решение, но, похоже, пошли на поводу у поклонников. Источник изображений: Konami
Источник: 3dnews.ru

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