Похожий на «Звезду смерти» спутник Сатурна заподозрен в сокрытии океана под своей поверхностью

В сравнении с другими крупными лунами Сатурна (и Юпитера) спутник Мимас не изобилует трещинами и разрывами, напоминая своими кратерами нашу Луну. Тем самым, это должен быть сухой мир из скальных пород, однако дело, похоже, обстоит иначе. У Мимаса странная орбита, как будто у него внутри что-то плещется, или его ядро имеет необычно вытянутую форму. Как показало моделирование, всё говорит в пользу скрытого океана, и это находка для учёных. Художественное представление спутника Сатурна Мимаса. Источник изображения: Observatoire de Paris

Источник: 3dnews.ru