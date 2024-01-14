Покупателям гарнитуры Apple Vision Pro предстоит 25-минутная беседа с продавцом

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro поступит в продажу на территории США 2 февраля. Ранее уже сообщалось, что для правильного подбора размера оголовья и маски сотрудники магазинов Apple Store будут сканировать лица покупателей. Теперь же журналист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) рассказал подробнее о том, как будет проходить демонстрация устройства и подбор подходящих аксессуаров. Источник изображений: Apple

Источник: 3dnews.ru