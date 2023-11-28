Полиция Украины арестовала руководство хакерской группировки, атаковавшей компании в 71 стране

На Украине прошли аресты основных участников группировки хакеров-вымогателей, причастной к атакам на различные компании в 71 стране. В операции приняли участие правоохранительные органы семи стран в сотрудничестве с Европолом и Евроюстом. Источник изображения: Pixabay

Источник: 3dnews.ru