Полное издание ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty со всеми DLC и бонусами поступит в продажу 7 февраля

Разработчики из студии Team Ninja совместно с Koei Tecmo анонсировали полное издание Wo Long: Fallen Dynasty — своего фэнтезийного ролевого экшена в антураже Древнего Китая. Тем самым авторы дали понять, что игра получила весь платный и бесплатный контент согласно представленному в июле 2023-го плану обновлений, а новых крупных апдейтов ждать больше не стоит. Источник изображений: Koei Tecmo

Источник: 3dnews.ru