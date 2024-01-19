Полный набор аксессуаров для Apple Vision Pro обойдётся более чем в $1000 — только чехол стоит $199

Сегодня стартовали предварительные продажи гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, а вместе с тем Apple начала продавать для неё фирменные аксессуары. И стоят они, как нетрудно догадаться, совсем не дёшево — полный комплект обойдётся в более чем $1000, пишет издание The Verge. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru