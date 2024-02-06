Получатели субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов в США будут названы в течение двух месяцев

Формально принятый ещё в 2022 году «Закон о чипах» в США пока обозначил только двух получателей небольших субсидий на строительство предприятий по выпуску чипов, а имена основных претендентов даже не были названы. Это упущение министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) пообещала устранить в срок от шести до восьми недель. Источник изображения: Micron Technology

Источник: 3dnews.ru