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Пользователи Android-смартфонов смогут быстро искать информацию о незнакомых телефонных номерах

Google работает над реализацией простой и удобной функции, которая может оказаться весьма полезной для большинства пользователей смартфонов на базе Android. Речь идёт об инструменте под названием Lookup для приложения Google Phone, с помощью которого можно легко найти информацию о незнакомых номерах. Источник изображения: Averyanovphoto / Pixabay
Источник: 3dnews.ru

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