Пользователи Android-смартфонов смогут быстро искать информацию о незнакомых телефонных номерах

Google работает над реализацией простой и удобной функции, которая может оказаться весьма полезной для большинства пользователей смартфонов на базе Android. Речь идёт об инструменте под названием Lookup для приложения Google Phone, с помощью которого можно легко найти информацию о незнакомых номерах. Источник изображения: Averyanovphoto / Pixabay

Источник: 3dnews.ru