Пользователи Google в Евросоюзе смогут выбирать, какие сервисы компании имеют доступ к их данным

Google продолжает корректировать свою политику в отношении сбора и обработки данных для соответствия Закону о цифровых рынках, который вступит в силу в Евросоюзе 6 марта. На этой неделе поисковый гигант объявил, что проживающие в регионе пользователи смогут сами решать, какие сервисы компании будут иметь доступ к их данным. Можно полностью отказаться от передачи данных, выбрать какие-то отдельные сервисы или же разрешить всем службам Google продолжать обрабатывать данные. Источник изображения: Alex Dudar / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru