Пользователи новых iPad Pro обратили внимание на зернистость экрана

Ранее в этом месяце компания Apple официально представила новые планшетные компьютеры iPad Pro и iPad Air. Теперь же в интернете появились сообщения от владельцев iPad Pro, которые обратили внимание на зернистость экрана флагманского планшета. Источник изображений: macrumors.com

Источник: 3dnews.ru