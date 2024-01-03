Пользователи Steam выбрали лучшие игры 2023 года — Baldur’s Gate 3, Starfield, Red Dead Redemption 2 и другие

Как и было обещано, 2 января в 21:00 по московскому времени вслед за окончанием голосования за финалистов премии Steam 2023 (The 2023 Steam Awards) были объявлены её лауреаты. Номинантов и победителей определяли сами игроки. Источник изображения: Steam (Nameless One)

Источник: 3dnews.ru