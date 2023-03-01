Пользовательское окружение KDE Plasma переходит на Qt 6

Разработчики проекта KDE сообщили о намерении 28 февраля перевести master-ветку пользовательской оболочки KDE Plasma на библиотеку Qt 6. В связи с переводом некоторое время в ветке master могут наблюдаться отдельные проблемы и нарушения работы некоторых несущественных функций. Существующие конфигурации сборочного окружения kdesrc-build будут переведены на сборку ветки Plasma/5.27, в которой используется Qt5 («branch-group kf5-qt5» в .kdesrc-buildrc). Для сборки с Qt6 в .kdesrc-buildrc следует указать «kf6-qt6».

Выпуск рабочего стола KDE Plasma 5.27 стал последним в серии KDE 5 и после него разработчики приступили к формированию ветки KDE 6, ключевым изменением в которой стал переход на Qt 6 и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. Помимо адаптации для работы поверх Qt 6 в KDE Frameworks 6 проводится большая переработка API, например, планируется предоставить новый API для работы с уведомлениями (KNotifications), упростить использование возможностей библиотек в окружениях без виджетов, переработать API KDeclarative, пересмотреть разделение классов API и runtime-сервисов для снижения числа зависимостей при использовании API.

Релиз KDE Plasma 6 ожидается осенью 2023 года. В текущем виде из 580 проектов KDE возможность сборки с Qt 6 пока реализована в 362 проектах. Среди компонентов, в которых пока не поддерживается Qt 6 — colord-kde, falkon, k3b, kdevelop, kget, kgpg, kmix, konqueror, ktorrent, okular, aura-browser, discover, plasma-remotecontrollers



Источник: opennet.ru