Пользователям Windows 11 смогут использовать ИИ-помощника Copilot без учётной записи Microsoft, но с ограничениями

На этой неделе Microsoft выпустила очередную тестовую сборку Windows 11 под номером 26090, которая стала доступна участникам инсайдерской программы на каналах Dev и Canary. В ней реализовано несколько нововведений, наиболее заметным из которых стала возможность использования ИИ-помощника Copilot в локальных учётных записях Windows. Источник изображения: tomshardware.com

Источник: 3dnews.ru