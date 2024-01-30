Популярность поисковых запросов «Отряд самоубийц возврат средств» подскочила почти на 800 % после старта раннего доступа Suicide Squad: Kill the Justice League

С трудом стартовавший ранний доступ к кооперативному экшену Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios позволил предзаказавшим расширенное издание оценить игру и, похоже, далеко не все остались довольны пережитым опытом. Источник изображения: Steam (DenzleII)

Источник: 3dnews.ru