Попытка Маска судиться с OpenAI — пример «исторического ревизионизма», считают юристы компании

На этой неделе в Сан-Франциско должно состояться заседание суда, на котором представители интересов OpenAI попытаются обжаловать иск Илона Маска (Elon Musk), обвиняющий эту некоммерческую организацию в отказе от своих принципов. Представители ответчика утверждают, что Маск передёргивает факты и строит свои обвинения на несуществующих юридически положениях. Источник изображения: OpenAI

Источник: 3dnews.ru