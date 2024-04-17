Попытки получения контроля над открытыми проектами, похожие на случай с пакетом xz

Организация OpenSSF (Open Source Security Foundation), созданная под покровительством Linux Foundation для повышения безопасности открытого ПО, предупредила сообщество о выявлении активности, связанной с попытками получения контроля над популярными открытыми проектами, напоминающей по своему стилю действия злоумышленников в процессе подготовки к подстановке бэкдора в проект xz. По аналогии атакой на xz сомнительные личности, ранее глубоко не вовлечённые в разработку, пытались использовать методы социального инжиниринга для достижения своих целей.

Атакующие вступили в переписку с членами управляющего совета организации OpenJS Foundation, которая выступает нейтральной площадкой для совместной разработки открытых JavaScript-проектов, таких как Node.js, jQuery, Appium, Dojo, PEP, Mocha и webpack. В переписке, в которой принимало участие несколько сторонних разработчиков с сомнительной историей разработки открытого ПО, предпринимались попытки убедить руководство в необходимости обновить один из популярных JavaScript-проектов, курируемых организацией OpenJS.

В качестве причины обновления указывалось на необходимость добавления «защиты от любых критических уязвимостей». При этом никаких подробностей о сути уязвимостей не приводилось. Для реализации изменений подозрительный разработчик предложил включить его в число сопровождающих проект, в разработке которого он ранее принимал лишь небольшое участие. Кроме того, похожие подозрительные сценарии навязывания своего кода выявлены ещё в двух популярных JavaScript-проектах, не связанных с организацией OpenJS. Предполагается, что случаи не единичны и сопровождающим открытые проекты следует не терять бдительность при приёме кода и утверждении новых разработчиков.

Среди признаков, которые могут свидетельствовать о злонамеренной активности, упоминается доброжелательное, но в то же время агрессивное и настойчивое, приставание малоизвестных участников сообщества к сопровождающим или руководителям проектов с идеей продвижения своего кода или предоставления статуса сопровождающего. Внимание также следует обращать на появление группы поддержки вокруг продвигаемых идей, сформированной из вымышленных личностей, ранее не участвовавших в разработке или недавно присоединившихся в к сообществу.

При приёме изменений следует воспринимать как признаки потенциально вредоносных действий попытки включения в запросы на слияние бинарных данных (например, в xz бэкдор был передан в архивах для тестирования распаковщика) или запутанного или трудного для понимания кода. Следует обращать внимание на пробные попытки внесения изменений, незначительно снижающих безопасность, отправляемые для оценки реакции сообщества и проверки наличия лиц, отслеживающих изменения (например, в xz функция Safe_fprintf была замена на fprintf). Подозрение также должны вызывать нетипичные изменения методов компиляции, сборки и развёртывания проекта, задействование сторонних артефактов и нагнетание ощущения необходимости срочного принятия изменений.



Источник: opennet.ru