Porsche Design и AOC выпустили 49-дюймовый изогнутый QD-OLED-монитор Agon Pro PD49 с частотой обновления 240 Гц

Компания AOC совместно с дизайн-студией Porsche Design представила премиальный 49-дюймовый изогнутый дисплей Porsche Design AOC Agon Pro PD49. В основе новинки используется QD-OLED-матрица с соотношением сторон 32:9, разрешением 5120 × 1440 пикселей, частоты обновления 240 Гц и мгновенным откликом в 0,03 мс (GtG). Источник изображений: AOC / Porsche Design

Источник: 3dnews.ru