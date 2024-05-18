Порт Arch Linux для архитектуры RISC-V

Опубликован порт дистрибутива Arch Linux для систем на базе архитектуры RISC-V. Порт пока не является официальным, но его создатель, Феликс Ян (Felix Yan), входит в число основных разработчиков и мэйнтейнеров Arch Linux. Краткосрочной целью проекта называется подготовка патчей к пакетам с исходными текстами, решающих проблемы с их сборкой и работой на системах RISC-V. В перспективе планируется перенос подготовленных патчей в основной состав репозиториев Arch Linux и добавление riscv64 (riscv64gc) в число поддерживаемый в Arch Linux альтернативных архитектур.

Порт развивается для систем, основанных на ядре RV64GC и поддерживающих ABI lp64d, таких как платы HiFive Unmatched, HiFive Unleashed, StarFive VisionFive v1/v2 и PolarFire SoC Icicle Kit. Отдельно поставляется экспериментальный пакет linux-sophgo, позволяющий использовать Arch Linux на плате Milk-V Pioneer (SG2042). Для экспериментов можно использовать порт в эмуляторе RISC-V на базе QEMU.

RISC-V предоставляет открытую и гибкую систему машинных инструкций, позволяющую создавать микропроцессоры для произвольных областей применения, не требуя при этом отчислений и не налагая условий на использование. RISC-V позволяет создавать полностью открытые SoC и процессоры. В настоящее время на базе спецификации RISC-V разными компаниями и сообществами под различными свободными лицензиями (BSD, MIT, Apache 2.0) развивается несколько десятков вариантов ядер микропроцессоров, более сотни SoC и уже производимых чипов. Поддержка RISC-V присутствует начиная с выпусков Glibc 2.27, binutils 2.30, gcc 7 и ядра Linux 4.15.



Источник: opennet.ru