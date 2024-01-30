Представленная недавно портативная игровая консоль MSI Claw пока не получила официальной даты выпуска, но уже известны розничные цены на её разные версии. Устройство позиционируется как продукт премиум-класса в сравнении с ASUS ROG Ally и Lenovo Legion Go. Источник изображения: msi.com

Источник: 3dnews.ru