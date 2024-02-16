Портативная консоль MSI Claw оказалась медленнее ASUS ROG Ally в первых игровых тестах

Некоторым китайским обозревателям удалось раздобыть новую портативную игровую консоль MSI Claw и сравнить её в играх с портативной приставкой ROG Ally от ASUS. Обе консоли оснащены практически одинаковыми 7-дюймовыми экранами с поддержкой одинакового разрешения, а также получили по 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400, но при этом разительно отличаются платформами. Источник изображения: VideoCardz

Источник: 3dnews.ru