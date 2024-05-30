Портативная консоль Zotac Zone предложит 120-Гц AMOLED-экран, чип Ryzen 7 8840U и очень скромную автономность

В распоряжение портала VideoCardz попали практически полные технические характеристики первой портативной игровой приставки компании Zotac. Официально о новинке под названием Zone производитель расскажет на выставке Computex через несколько дней. Источник изображений: VideoCardz
Источник: 3dnews.ru
В распоряжение портала VideoCardz попали практически полные технические характеристики первой портативной игровой приставки компании Zotac. Официально о новинке под названием Zone производитель расскажет на выставке Computex через несколько дней. Источник изображений: VideoCardz