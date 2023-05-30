После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

Опубликован выпуск GoldenDict 1.5.0, приложения для работы со словарными данными, поддерживающего различные форматы словарей и энциклопедий, и умеющего отображать документы в формате HTML при помощи движка WebKit. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3+. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux и macOS.

Среди особенностей можно отметить графический интерфейс на основе вкладок с возможностью работы в виде всплывающей подсказки для пояснения смысла или перевода слов, выделенных или помещённых в буфер обмена. При поиске доступен учёт морфологии и возможность воспроизведения правильного звукового произношения слов. Среди поддерживаемых форматов словарей: StarDict, Babylon, Lingvo, Dictd, AARD, MDict и SDict, поддерживается интеграция c Wikipedia и сайтами на базе движка MediaWiki.

Выпуск GoldenDict 1.5.0 примечателен тем, что он опубликован на 10 лет позже изначально намеченной даты релиза (последний стабильный релиз был сформирован в 2010 году, а версию 1.5.0 планировали выпустить в сентябре 2013 года). Среди функциональных изменений: