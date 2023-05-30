ProHoster > Блог > Новости интернета > После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

Опубликован выпуск GoldenDict 1.5.0, приложения для работы со словарными данными, поддерживающего различные форматы словарей и энциклопедий, и умеющего отображать документы в формате HTML при помощи движка WebKit. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3+. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux и macOS.

Среди особенностей можно отметить графический интерфейс на основе вкладок с возможностью работы в виде всплывающей подсказки для пояснения смысла или перевода слов, выделенных или помещённых в буфер обмена. При поиске доступен учёт морфологии и возможность воспроизведения правильного звукового произношения слов. Среди поддерживаемых форматов словарей: StarDict, Babylon, Lingvo, Dictd, AARD, MDict и SDict, поддерживается интеграция c Wikipedia и сайтами на базе движка MediaWiki.

Выпуск GoldenDict 1.5.0 примечателен тем, что он опубликован на 10 лет позже изначально намеченной даты релиза (последний стабильный релиз был сформирован в 2010 году, а версию 1.5.0 планировали выпустить в сентябре 2013 года). Среди функциональных изменений:

  • Проведена адаптация кодовой базы для сборки с Qt5 и решены проблемы при работе в современных графических окружениях.
  • Реализован интерфейс встроенной подсказки.
  • Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и файлов в форматах «.oga», «.webp», «.mpa», «.mp2» и «.opus».
  • Добавлена поддержка форматов XDXF (XML Dictionary eXchange Format), PML (Pango Markup Language), SLOB, Epwing, ZIM, MDict (.mdx/.mdd), Aard (aar-html), Sdict и GLS.
  • Реализована поддержка протокола DICT.
  • Реализован полнотекстовый поиск и улучшен поиск с использованием регулярных выражений.
  • Добавлен встроенный мультимедийный проигрыватель на базе QMediaPlayer.
  • Предоставлена возможность импорта истории запросов из файла.
  • Переработан интерфейс для разделения словарей на группы.
  • Добавлены опции «копировать как текст» и «копировать изображение».
  • Добавлена возможность помещения статей в раздел «избранное».
  • Добавлен режим поиска с использованием синонимов.
  • Добавлена поддержка шифрования индексов ключевых слов.
  • Реализована возможность работы на сенсорных экранах с управлением на базе экранных жестов.

После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий