После десятилетнего перерыва опубликован GoldenDict 1.5.0

Опубликован выпуск GoldenDict 1.5.0, приложения для работы со словарными данными, поддерживающего различные форматы словарей и энциклопедий, и умеющего отображать документы в формате HTML при помощи движка WebKit. Код проекта написан на языке С++ с использованием библиотеки Qt и распространяется под лицензией GPLv3+. Поддерживается сборка для платформ Windows, Linux и macOS.
Среди особенностей можно отметить графический интерфейс на основе вкладок с возможностью работы в виде всплывающей подсказки для пояснения смысла или перевода слов, выделенных или помещённых в буфер обмена. При поиске доступен учёт морфологии и возможность воспроизведения правильного звукового произношения слов. Среди поддерживаемых форматов словарей: StarDict, Babylon, Lingvo, Dictd, AARD, MDict и SDict, поддерживается интеграция c Wikipedia и сайтами на базе движка MediaWiki.
Выпуск GoldenDict 1.5.0 примечателен тем, что он опубликован на 10 лет позже изначально намеченной даты релиза (последний стабильный релиз был сформирован в 2010 году, а версию 1.5.0 планировали выпустить в сентябре 2013 года). Среди функциональных изменений:
- Проведена адаптация кодовой базы для сборки с Qt5 и решены проблемы при работе в современных графических окружениях.
- Реализован интерфейс встроенной подсказки.
- Добавлена поддержка FFmpeg 5.0 и файлов в форматах «.oga», «.webp», «.mpa», «.mp2» и «.opus».
- Добавлена поддержка форматов XDXF (XML Dictionary eXchange Format), PML (Pango Markup Language), SLOB, Epwing, ZIM, MDict (.mdx/.mdd), Aard (aar-html), Sdict и GLS.
- Реализована поддержка протокола DICT.
- Реализован полнотекстовый поиск и улучшен поиск с использованием регулярных выражений.
- Добавлен встроенный мультимедийный проигрыватель на базе QMediaPlayer.
- Предоставлена возможность импорта истории запросов из файла.
- Переработан интерфейс для разделения словарей на группы.
- Добавлены опции «копировать как текст» и «копировать изображение».
- Добавлена возможность помещения статей в раздел «избранное».
- Добавлен режим поиска с использованием синонимов.
- Добавлена поддержка шифрования индексов ключевых слов.
- Реализована возможность работы на сенсорных экранах с управлением на базе экранных жестов.
Источник: opennet.ru