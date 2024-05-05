После многолетнего забвения опубликован минималистичный web-браузер Dillo 3.1

Опубликован релиз минималистичного web-браузера Dillo 3.1, написанного на языке С/C++ с использованием библиотеки FLTK. Браузер отличается небольшим размером (исполняемый файл около мегабайта при статической сборке) и минимальным потреблением памяти, при наличии графического интерфейса с поддержкой вкладок и закладок, поддержке HTTPS и базового набора web-стандартов (есть поддержка HTML 4.01 и CSS, но нет JavaScript). Функциональность Dillo может расширяться через плагины, например, имеются плагины для протоколов IPFS и Gemini. Код проекта распространяется в рамках лицензии GPLv3.

Прошлый значительный выпуск Dillo 3.0.0 был опубликован в 2011 году, а последнее корректирующее обновление 3.0.5 в 2015 году. В 2016 году умер одни из ключевых разработчиков проекта, после чего в 2017 году разработка Dillo полностью остановилась, а в 2022 истёк срок оплаты за домен проекта и сайт dillo.org прекратил существование. В январе 2024 года предпринята попытка возрождения проекта, результаты которой представлены в составе Dillo 3.1. В 2023 году также было создано ответвление Dillo+ (Dillo-Plus), в которое были включены накопившиеся исправления (последнее изменение в Dillo-Plus было добавлено два месяца назад).

Основные изменения в Dillo 3.1: