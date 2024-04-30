После предварительного одобрения FSD в Китае акции Tesla выросли в цене на 15 %

Сам визит главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) на этой неделе мог показаться спонтанным, но работа по сертификации электромобилей этой марки, собираемых в Шанхае, с точки зрения информационной безопасности, началась ещё в ноябре. Получив определённый кредит доверия от китайских властей, Tesla выросла и в глазах инвесторов. В результате курс акций компании поднялся на 15 %. Источник изображения: Tesla

Источник: 3dnews.ru