После TrueNAS CORE 13.3 ветка на основе FreeBSD будет переведена в режим сопровождения

Компания iXsystems объявила о планах по дальнейшей разработке дистрибутива для быстрого развёртывания сетевого хранилища TrueNAS CORE, продолжающего развитие проекта FreeNAS. В июне планируется сформировать выпуск TrueNAS CORE 13.3 на основе FreeBSD 13.3 (прошлый выпуск был сформирован в 2021 году на основе FreeBSD 13.0), OpenZFS 2.2.3 и Samba 4.19. В дальнейшем разработка будет сосредоточена только на дистрибутиве TrueNAS SCALE, в котором используется ядро Linux и пакетная база Debian.

Проекты TrueNAS CORE и TrueNAS SCALE продолжат сосуществование, но ветка TrueNAS CORE будет переведена в режим сопровождения, в котором планируют ещё много лет устранять ошибки и проблемы с безопасностью. Новые возможности и новые версии компонентов будут развиваться в ветке TrueNAS SCALE. Формирование выпуска TrueNAS CORE на базе FreeBSD 14 не планируется.



Источник: opennet.ru