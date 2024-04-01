После ухода VMware выручка российского «Базиса» выросла почти в два раза

В 2023 году выручка разработчика инфраструктурного ПО «Базис» (ООО «Облачная платформа») выросла на 80 % до 3 млрд рублей по сравнению с 1,67 млрд руб. годом ранее, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя компании, ранее не раскрывавшей консолидированные показатели. Компания «Базис» была создана в 2021 году в результате объединения IT-активов «Ростелекома» (50,3 % уставного фонда), Yadro (29,69 %) и Rubytech (20 %). Выручка «Базиса» выросла после ухода с российского рынка разработчика ПО для виртуализации VMware и других зарубежных компаний, которые занимали почти 90 % рынка средств виртуализации, сообщил «Ведомостям» исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. Также её росту способствовали трудности с покупкой серверов, ПК и другого оборудования, стимулируя компании к переходу на динамическую инфраструктуру, повышающую до 30 % эффективность использования имеющегося оборудования.

Источник: 3dnews.ru