Поставки процессоров AMD Ryzen в прошлом квартале подскочили на 62 %

На квартальном мероприятии AMD руководство компании лишь пояснило, что последовательно выручка от реализации процессоров семейства Ryzen 7000 удвоилась. Но говорить подробнее о причинах роста выручки в клиентском сегменте на 42 % год к году компания решилась только на страницах формы 10-Q, которая была опубликована сегодня утром. В частности, там выяснилось, что поставки Ryzen подскочили более чем на 60 %. Источник изображения: AMD

Источник: 3dnews.ru