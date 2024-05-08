Посты в Threads можно будет публиковать прямо из I*******m

Разработчики из M**a Platforms продолжают развивать платформу микроблогов Threads, добавляя полезные функции. На этот раз они интегрировали функцию кросспостинга из I*******m. Это означает, что пользователи смогут писать посты в I*******m и одновременно с этим также публиковать их в Threads. Источник изображения: Threads

Источник: 3dnews.ru