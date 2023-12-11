Повреждение данных в Ext4 под ядрами в ветке LTS-версий 6.1.X.

Из-за проблемного патча, перенесенного обратно из Linux 6.5 в 6.1, вызывающего помехи между кодом Ext4 и iomap, существует вероятность повреждения данных в старых ядрах — особенно в последних точечных выпусках Linux 6.1 LTS, которые в настоящее время можно найти в таких дистрибутивах, как Debian 12.

В возможной ошибке повреждения данных файловой системы EXT4, которая встречается в подобных версиях Linux 6.1.64 и 6.1.55, обвиняют «тонкое взаимодействие» (subtle interaction) между iomap и Ext4. Новая версия Linux 6.1.66 уже исправляет выявленный баг.

Источник: linux.org.ru