Повреждённый лунный модуль Peregrine добрался до Луны, но о посадке речь не идёт

Первый за пять десятилетий лунный посадочный модуль США был запущен в космос 8 января. Вскоре после старта аппарат столкнулся с проблемой утечки топлива, из-за чего выполнение поставленных перед ним задач оказалось под большим вопросом. Несмотря на это, он продолжает функционировать и даже смог добраться до Луны, что является немалым достижениям, учитывая сложившиеся обстоятельства. Однако о возможности провести посадку на поверхность спутника речи не идёт. Источник изображений: Astrobotic

Источник: 3dnews.ru