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Повышение пошлин на китайские электромобили в США скажется на всей мировой автоиндустрии

Китайские автопроизводители до сих пор не особо стремились покорять рынок США, это не помешало президенту Джозефу Байдену (Joseph Biden) недавно повысить таможенные пошлины на ввоз электромобилей китайской сборки в четыре раза до 100 % от их стоимости. Эксперты и участники рынка считают, что эти изменения в обозримом будущем скажутся на цепочках поставках компонентов. Источник изображения: Tesla
Источник: 3dnews.ru

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