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PowerColor представила первую игровую мышь — беспроводную Alphyn AM10, очень похожую на Logitech G502

Компания PowerColor в первую очередь известна своими версиями видеокарт AMD Radeon. Хотя производитель уже успел выпустить пару ковриков для мышек, а также игровую клавиатуру Ducky One X в рамках коллаборации с производителем периферии Ducky, игровых мышек в портфолио продуктов PowerColor ещё не было. Но теперь есть — компания представила игровую мышь Alphyn AM10. Источник изображений: TechPowerUp
Источник: 3dnews.ru

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