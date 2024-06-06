PowerColor представила первую игровую мышь — беспроводную Alphyn AM10, очень похожую на Logitech G502

Компания PowerColor в первую очередь известна своими версиями видеокарт AMD Radeon. Хотя производитель уже успел выпустить пару ковриков для мышек, а также игровую клавиатуру Ducky One X в рамках коллаборации с производителем периферии Ducky, игровых мышек в портфолио продуктов PowerColor ещё не было. Но теперь есть — компания представила игровую мышь Alphyn AM10. Источник изображений: TechPowerUp

Источник: 3dnews.ru