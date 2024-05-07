Появились изображения «раскладушки» Motorola Razr 50 Ultra

Изображения предполагаемого Motorola Razr следующего поколения демонстрируют практически идентичный дизайн по сравнению с предыдущей моделью. Основные изменения касаются нового цвета корпуса и возможной конфигурации с 12 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт встроенной памяти. Источник изображения: 91mobiles.com

Источник: 3dnews.ru