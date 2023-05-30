Правительство Москвы запустило площадку для совместной разработки Mos.Hub

Департамент информационных технологий Правительства Москвы ввёл в строй отечественную площадку для совместной разработки ПО — Mos.Hub, позиционируемую как «российское сообщество разработчиков программного кода». Платформа основана на московском городском репозитории программного обеспечения, который развивается более 10 лет. Площадка даст возможность делиться собственными разработками и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов Москвы. После регистрации имеется возможность создания своих групп и публичных или приватных проектов. Существующие на Mos.Hub публичные репозитории пока ограничиваются двумя тестовыми проектами.

Заявлено, что проект Mos.Hub развивается в качестве аналога зарубежных репозиториев, таких как GitHub и GitLab, а вся информация, размещённая в Mos.Hub, хранится в защищённом городском центре обработки данных на территории России. При этом беглый осмотр кода основной страницы указывает на то, что система построена на базе открытой платформы GitLab, разрабатываемой американской компанией GitLab Inc.

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