Правительство России одобрило продажу «Яндекса»

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по приобретению российской группой инвесторов 96,3 % акций компании «Яндекс» у нидерландской Yandex N.V. Оставшиеся 3,7 % ценных бумаг уже принадлежали российскому «Яндексу». Yandex N.V. объявила о том, что договорилась о продаже российского бизнеса в начале февраля. Согласно условиям сделки, новым владельцем «Яндекса» станет международная компания акционерного общества «Яндекс», которая получит 99,999 % доли ООО «Яндекс». Оставшиеся 0,001 % получит «Фонд общественных интересов». МКАО было зарегистрировано в декабре 2023 года на острове Октябрьский в Калининградской области.

Источник: 3dnews.ru