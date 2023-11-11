Празднование первой годовщины экшена Warhammer 40,000: Darktide растянется на два месяца

Разработчики из шведской студии Fatshark выпустили новый трейлер своего кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide. Видеоролик раскрывает подробности обновления The Traitor Curse, посвящённого скорому празднованию первой годовщины игры. Источник изображения: Fatshark
Источник: 3dnews.ru
Разработчики из шведской студии Fatshark выпустили новый трейлер своего кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide. Видеоролик раскрывает подробности обновления The Traitor Curse, посвящённого скорому празднованию первой годовщины игры. Источник изображения: Fatshark