Предположительно 14 млн человек пользуются средой рабочего стола Xfce

Александр Швинн (Alexander Schwinn), принимающий участие в разработке среды рабочего стола Xfce и файлового менеджера Thunar, попытался посчитать ориентировочное число пользователей Xfce. Оценив популярность основных дистрибутивов Linux был сделан вывод, что примерно 14 млн пользователей работают в Xfce. При расчёте использованы следующие предположения:

Число всех пользователей Linux оценивается в 120 млн.

Примерно 33% пользователей Linux используют на своих ПК Ubuntu или дистрибутивы, на его основе. Таким образом, общее число пользователей Ubuntu составляет 40 млн (девять лет назад по данным компании Canonical было 20 млн пользователей). По результатам опроса примерно 15% пользователей Ubuntu устанавливают Xubuntu, 15% от 40 млн = 6 млн пользователей Xubuntu.

Если предположить, что 10% пользователей дистрибутивов, отличных от Ubuntu, используют Xfce, получается ещё 8 млн пользователей (10% от 80 млн).

В gitlab.xfce.org зарегистрировано примерно 6000 учётных записей разработчиков Xfce, т.е. каждый 2000-ый пользователь зарегистрирован на gitlab.xfce.org.

Источник: opennet.ru