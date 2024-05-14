Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра

Возможности открытых и проприетарных модулей, связанные с инициализацией GPU и управлением энергопотреблением, будут достаточно близки в драйверах NVIDIA 560, и со временем работа по достижению полного паритета в этом направлению будет продолжаться. В выпуске 560 в открытых модулях также будут решены некоторые давние проблемы, например, связанные с использованием VRR (Variable Refresh Rate) на ноутбуках.