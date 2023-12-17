Представлен 24-дюймовый игровой монитор BenQ Zowie XL2586X с частотой 540 Гц и съёмными «ставнями»

Компания BenQ анонсировала игровой монитор Zowie XL2586X, главная особенность которого заключается в поддержке высочайшей частоты обновления 540 Гц. Новинка построена на основе панели Fast TN от AU Optronics, которая обеспечивает максимально быстрое время отклика при такой высокой частоте обновления, а технология DyAc 2 позволяет снизить размытость изображения при движении. Источник изображений: BenQ

Источник: 3dnews.ru