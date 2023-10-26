Представлен AOOSTAR R1 — гибрид NAS, мини-ПК и маршрутизатора 2.5GbE на базе Intel Alder Lake-N

В июне нынешнего года компания AOOSTAR анонсировала устройство N1 Pro на процессоре AMD Ryzen 5 5500U, совмещающее функции мини-компьютера, маршрутизатора и NAS. А теперь дебютировала модель AOOSTAR R1, обладающая схожими возможностями, но использующая аппаратную платформу Intel Alder Lake-N. Устройство заключено в корпус с габаритами 162 × 162 × 198 мм. Установлен чип Intel Processor N100 (четыре ядра; до 3,4 ГГц; 6 Вт), работающий в тандеме с оперативной памятью DDR4-3200 объёмом до 16 Гбайт. Опционально предлагается SSD формата M.2 2280 (NVMe) вместимостью до 512 Гбайт. Кроме того, предусмотрен слот для карты microSD.

Источник: 3dnews.ru