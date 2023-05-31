Представлен Crab, форк языка Rust, избавленный от бюрократии

В рамках проекта Crab (CrabLang) началось развитие форка языка Rust и пакетного менеджера Cargo (форк поставляется под именем Сrabgo). Лидером форка назван Трэвис Вагнер (Travis A. Wagner), не входящий в список 100 наиболее активных разработчиков Rust. В качестве причины создания форка упоминается недовольство усиления влияния корпораций на язык Rust и сомнительная политика организации Rust Foundation в отношении использования торговых марок.

Создатели Crab не намерены дробить сообщество и не будут параллельно развивать отдельную собственную ветку — проект преподносится как синхронизированный форк, предоставляющий альтернативное решение на основе исходной кодовой базы Rust, которая продолжает рассматриваться как эталонная. В основные ветки форков будут периодически переноситься изменения из основных веток языка Rust и пакетного менеджера Crate, после чего будут формироваться выпуски Crab, по функциональности идентичные выпускам Rust, но не накладывающие на разработчиков свойственные проекту Rust ограничения.

Основной целью Crab заявлено предоставление сообществу альтернативы, соответствующей его ценностям и не накладывающей ограничений на использование, обусловленных корпоративными интересами. Предполагается, что Crab будет интересен тем, кто желает получить больше свободы при использовании языка, создании продуктов на его основе и продвижении этих продуктов, не опасаясь нарушения торговых марок. Проект будет управляться сообществом и постарается сохранить дух совместной работы, инноваций и свободы творчества.



Источник: opennet.ru