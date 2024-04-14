Представлен экологичный уничтожитель жёстких дисков DiskMantler — он растрясёт HDD на составляющие за 2 минуты

Специализирующаяся на уничтожении данных компания Garner представила новый продукт для быстрой разборки жёстких дисков на составляющие. Всего за 90 секунд DiskMantler затрясёт диск насмерть, после чего он распадётся на отдельные компоненты. Источник изображений: Garner

Источник: 3dnews.ru