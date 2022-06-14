Представлен Floppotron 3.0, музыкальный инструмент из дисководов, дисков и сканеров

Павел Задрожняк (Paweł Zadrożniak) представил третью редакцию электронного оркестра Floppotron, генерирующего звук при помощи 512 накопителей на гибких магнитных дисках, 4 сканеров и 16 жёстких дисков. Источником звука в системе является контролируемый шум, издаваемый при перемещении магнитных головок шаговым двигателем, щелчках головок жёстких дисков и движении каретки сканеров.

Для увеличения качества звука дисководы сгруппированы в стойки, по 32 устройства в каждой. Одна стойка может воспроизводить в каждый момент времени только определённый тон, но за счёт увеличения или сокращения числа задействованных устройств можно изменять громкость и симулировать звук от нажатия клавиш на пианино или колебания гитарной струны, при котором громкость постепенно затухает. Также можно симулировать различные звуковые эффекты, например, вибрацию.

Дисководы хорошо справляются с низкими тонами, а для воспроизведения высоких тонов задействованы сканеры, двигатели которых способны генерировать звуки с более высокой тональностью. Щелчки головок жёстких дисков используются для генерации звуков, соответствующих разным типам барабанов в MIDI (в зависимости от модели диск может издавать щелчок разной частоты или даже звон).

Система совместима с интерфейсом MIDI (используется собственный MIDI-контроллер на базе чипа Nordic nRF52832). Данные в формате MIDI транслируются в команды, определяющие когда устройствам следует жужжать и щёлкать. Энергопотребление составляет в среднем 300 Вт, в пике 1.2 КВт.