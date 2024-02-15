Представлен FreeNginx, форк Nginx, созданный из-за несогласия с политикой компании F5

Максим Дунин, один из трёх активных ключевых разработчиков Nginx, объявил о создании нового форка — FreeNginx. В отличие от проекта Angie, также создавшего ответвление от Nginx, новый форк будет разрабатываться исключительно как некоммерческий проект, развиваемый сообществом. FreeNginx позиционируется как основной потомок Nginx — «с учётом деталей — скорее, форк остался у F5». Целью FreeNginx объявлено обеспечение разработки Nginx, свободной от произвольного корпоративного вмешательства.

Причиной создания нового проекта стало несогласие с политикой руководства компании F5, владеющей проектом Nginx. Компания F5 без согласования с сообществом разработчиков изменила политику безопасности и перешла к практике назначения CVE-идентификаторов для пометки как уязвимостей проблем, потенциально представляющих угрозу безопасности пользователей (Максим был против назначения CVE данным ошибкам, так как они присутствуют в экспериментальном и не используемом по умолчанию коде).

После закрытия московского офиса в 2022 году Максим уволился из F5, но по отдельному соглашению сохранил свою роль в разработке и продолжил развивать и курировать проект Nginx в качестве волонтёра. По мнению Максима, изменение политики безопасности противоречит заключённому соглашению и он больше не может контролировать изменения, которые вносят в Nginx разработчики из компании F5, поэтому, больше не может рассматривать Nginx как открытый и свободный проект, разрабатываемый для общего блага.



Источник: opennet.ru